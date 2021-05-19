Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Приложение Internet Explorer перестанет быть доступным в некоторых версиях Windows 10 с 2022 года. Информация об этом появилась 19 мая в блоге компании Microsoft.

По словам компании, вместо Internet Explorer в новой версии Windows 10 останется только Microsoft Edge, так как это более «быстрый, безопасный и современный браузер». Его Microsoft планирует поддерживать как минимум до 2029 года.

Ранее Microsoft объявила, что откажется от работы Windows 10X. Эта операционная система предназначена для устройств с двумя экранами.

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