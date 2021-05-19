Москва, , 21:06 — REGNUM Съезд партии «Единая Россия» пройдет 19 июня в Москве. В ходе работы будет утвержден список кандидатов на выборах в Госдуму и проект Программы партии.

В съезде примут участие делегаты из каждого региона, депутаты Государственной думы, сенаторы, члены правительства, администрации президента, главы субъектов и секретари региональных отделений «Единой России». Он пройдёт с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Число участников будет существенно меньше, чем обычно. Около 1,5 тысячи человек вместо 2,5 тысячи в предыдущие годы. При этом норму представительства регионов мы предлагаем оставить прежней, по одному человеку на пять тысяч членов партии», — сказал он на заседании Президиума Генерального совета партии 19 мая.

К съезду партия подготовит проект Программы к выборам в Госдуму. В ее основу ляжет Послание президента Владимира Путина.

«Работа над Программой уже ведется — мы детально прорабатываем ее разделы, собираем предложения граждан, общественных объединений и отраслевых организаций», — сказал Андрей Турчак.

Помимо Программы съезд утвердит федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, а также кандидатов по одномандатным избирательным округам — победителей предварительного голосования, которое пройдет с 24 по 30 мая.