Москва, 19 мая 2021, 21:06 — REGNUM Съезд партии «Единая Россия» пройдет 19 июня в Москве. В ходе работы будет утвержден список кандидатов на выборах в Госдуму и проект Программы партии.
В съезде примут участие делегаты из каждого региона, депутаты Государственной думы, сенаторы, члены правительства, администрации президента, главы субъектов и секретари региональных отделений «Единой России». Он пройдёт с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
К съезду партия подготовит проект Программы к выборам в Госдуму. В ее основу ляжет Послание президента Владимира Путина.
Помимо Программы съезд утвердит федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, а также кандидатов по одномандатным избирательным округам — победителей предварительного голосования, которое пройдет с 24 по 30 мая.