Москва, , 21:05 — REGNUM Россия как посредник работает над тем, чтобы помочь Армении и Азербайджану урегулировать приграничный конфликт. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшемся вечером сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

«С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путём переговоров, — сообщили в пресс-службе. — Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона как посредник активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проблему приграничного конфликта между Ереваном и Баку Путин обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

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