Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Россия и Китай подрывают правила поведения на морях, заявил 19 мая президент США Джозеф Байден в ходе выступления перед выпускниками Академии береговой охраны.

По его словам, из-за этого «подрыва» он вел соответствующие переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы видим проблемы с соблюдением этих правил, как из-за развития технологий, так и из-за подрывных действий таких стран, как Китай и Россия, с которыми я провел прямые обсуждения по этому поводу, в частности с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Путиным», — сказал Байден.

По его словам, особенно сильно эти «подрывные действия» проявляются в Южно-Китайском море, Персидском заливе и «во все большей степени в Арктике».

При этом Байден заявил, что одной из задач Береговой охраны США является достижение «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона, напомнив о недавно подписанном соглашении в сфере береговой охраны между США и Тайванем.

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