Екатеринбург, , 20:57 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар в загородном клубе «Пески», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Огонь возник в помещении кухни, находящейся в пристрое. Площадь возгорания составила 50 кв. м, повреждена обрешётка кровли кухни.

Ещё до прибытия спасателей из клуба эвакуировались 10 человек. Сообщение об инциденте поступило пожарным в 14:58 по местному времени, к 15:54 они потушили огонь, а к 17:02 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. В борьбе с пожаром участвовали 20 спасателей и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура начала проверку после пожара на мусорном полигоне в Берёзовском (Свердловская область).

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