Москва, , 20:53 — REGNUM Сегодня, 19 мая, портал SIC Noticias передал информацию об интересе московского «Динамо» услугами защитника «Спортинга» Валантена Розье.

По данным источника, российский клуб уже вышел с запросом о трансфере футболиста, предложив 6,5 миллиона евро в качестве компенсации за переход защитника. Однако 24-летний француз не планирует продолжать карьеру в России.

В текущем сезоне Розье защищает цвета турецкого «Бешикташа» на правах аренды. На его счету 7 (1+6) очков по системе «гол+пас» в 33 матчах чемпионата Турции.