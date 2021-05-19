Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Американских санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG не будет, сообщает 19 мая Bloomberg.

Соответствующая информация, отмечает агентство, содержится в докладе Госдепа американскому Конгрессу. Формально санкции в отношении Nord Stream 2 AG будут введены, но их действие тут же приостановят.

Такое решение, как отмечает агентство, приняла нынешняя американская администрация в интересах нацбезопасности Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник портала Axios распространил информацию о планах США отказаться от новых санкций против Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

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