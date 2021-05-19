Нью-Йорк, США, , 20:48 — REGNUM Сегодня, 19 мая, журналист Эллиотт Фридман в своем твиттере сообщил, что бывший главный тренер «Аризоны Койотис» Рик Токкет попал в сферу интересов «Нью-Йорк Рейнджерс».

По данным источника, 57-летний специалиста является одним из претендентов на пост главного тренера команды. «Рейнджерс» хотят приступить к переговорам с Токкетом в ближайшее время.

Ранее в СМИ сообщалось, что Токкет может стать первым наставником в истории франшизы «Сиэттл Кракен». Клуб станет 32-й командой лиги и начнет свое выступление со следующего сезона.

12 мая «Рейнджерс» уволили Дэвида Куинна с поста главного тренера, команда не смогла попасть в плей-офф Кубка Стэнли.