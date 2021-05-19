Киев, , 20:36 — REGNUM Преследования инакомыслящих и журналистов на Украине в меньшей степени беспокоят официальный Киев, чем такие же проблемы в соседней Белоруссии. В среду 19 мая официальный представитель («спикер») МИД Украины Олег Николенко выступил со специальным заявлением в Twitter на тему внутренней политики соседней постсоветской республики.

«Осуждаем блокирование властью Белоруссии независимого белорусского медиа-ресурса tut. by и преследование его журналистов. Tut. by известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусскую власть приостановить атаки на свободу слова», — заявил официальный представитель МИД Украины.

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Напомним, 18 мая Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса республики (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Должностные лица владельца популярного интернет-портала и редакции этого электронного издания были задержаны. Министерство информации Белоруссии заблокировало домен опального издания, а незадолго до этого лишило его статуса СМИ. Генпрокуратура заявила, что портал публиковал информацию об организациях, которые не зарегистрированы в Белоруссии.

С призывами прекратить политически мотивированные репрессии в отношении портала tut. by выступили дипломаты США и Евросоюза, Совета Европы и других международных организаций. МИД РФ конфликт в другой части Союзного государства не комментирует.

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