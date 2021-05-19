Республика Болгария, 19 мая 2021, 20:35 — REGNUM Критическое заявление президента Хорватии Зорана Милановича в адрес властей Болгарии стало поводом для вызова хорватского посла Ясну Огняноваца в болгарский МИД 19 мая, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Комментируя высказывание Милановича о том, что Болгария слишком много требует от Северной Македонии для её приёма в Евросоюз, болгарский МИД заявил:
«Послу Огняновацу генеральный директор по европейским делам МИД [Болгарии] Румен Александров охарактеризовал заявление президента Милановича как неприемлемое и неоправданное, вызывающее разочарование не только с учётом отличного двухстороннего диалога между Софией и Загребом, но и единодушия по ряду вопросов европейской и региональной повестки дня, общих интересов в регионе».
Александров заявил Огняновацу, что Северная Македония может быть принята в Евросоюз только после «соответствующих достижений» и «при уважении фундаментальных ценностей союза, в том числе по принципу добрососедства».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болгария выступает против вхождения Северной Македонии в ЕС.
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