Республика Болгария, , 20:35 — REGNUM Критическое заявление президента Хорватии Зорана Милановича в адрес властей Болгарии стало поводом для вызова хорватского посла Ясну Огняноваца в болгарский МИД 19 мая, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Комментируя высказывание Милановича о том, что Болгария слишком много требует от Северной Македонии для её приёма в Евросоюз, болгарский МИД заявил:

«Послу Огняновацу генеральный директор по европейским делам МИД [Болгарии] Румен Александров охарактеризовал заявление президента Милановича как неприемлемое и неоправданное, вызывающее разочарование не только с учётом отличного двухстороннего диалога между Софией и Загребом, но и единодушия по ряду вопросов европейской и региональной повестки дня, общих интересов в регионе».

Александров заявил Огняновацу, что Северная Македония может быть принята в Евросоюз только после «соответствующих достижений» и «при уважении фундаментальных ценностей союза, в том числе по принципу добрососедства».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болгария выступает против вхождения Северной Македонии в ЕС.

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