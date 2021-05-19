Нью-Йорк, США, , 20:33 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 19 мая объявила о назначении «трёх экспертов высокого уровня в Миссию Управления ООН по правам человека по установлению фактов нарушения прав человека в Белоруссии». Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте УВКПЧ ООН.

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Эксперты помогут верховному комиссару в «проведении всестороннего расследования» нарушений прав человека в постсоветской республике, совершённых в период с 1 мая 2020 года. Среди назначенных — Карина Москаленко (Российская Федерация), которая будет выполнять функции председателя, Сьюзан Базилли (Канада) и Марко Миланович (Сербия).

«В прошлом году давняя и хроническая картина систематических нарушений в Белоруссии резко обострилась, усилившись в контексте президентских выборов и в последующий период, когда основные свободы постоянно нарушались», — констатировала Бачелет.

Верховный комиссар ООН по правам человека сообщила также: «Работа миссии по установлению фактов сыграет важную роль в обеспечении ответственности за нарушения, которые привели к кризису».

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УВКПЧ ООН напомнило, что Совет ООН по правам человека в своей резолюции 46/20, принятой 29 марта 2021 года, осудил серьёзные нарушения прав человека в Белоруссии, связанные с президентскими выборами 2020 года. Он просил Верховного комиссара ООН по правам человека отслеживать и сообщать о ситуации с правами человека в стране, а также собирать, обобщать, сохранять и анализировать информацию и доказательства с целью содействия привлечению к ответственности виновных и правосудию для жертв и установлению виновных. В резолюции содержится просьба к Верховному комиссару представить промежуточную устную обновлённую информацию СПЧ на его 48-й сессии в сентябре 2021 года, а также исчерпывающий письменный отчёт на его 49-й сессии в марте 2022 года.

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