Минск, , 20:24 — REGNUM Белорусская социальная сфера действует стабильно, и главной задачей правительство Белоруссии видит сохранение нынешнего уровня. Об этом 19 мая заявил зампред белорусского совмина Игорь Петришенко.

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«Каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили в 2020 году 13,3 млрд белорусских рублей. Это более 9% ВВП. В прошлом году проведено два перерасчета трудовых пенсий. Рост пенсий перекрывает инфляцию. За 2020 год пенсии увеличились на 9,7%, а в реальном выражении — практически на 4%, — сообщил чиновник. — Задача текущего года — поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника». Петришенко напомнил о поручении Александра Лукашенко «реализовать программу развития добровольных накопительных пенсий, позволяющую каждому работающему гарантированно увеличить свою будущую пенсию». Для недопущения роста нищеты были использованы механизмы целевой поддержки нуждающихся в рамках системы государственной адресной социальной помощи, сообщил вице-премьер. Он отметил: «В 2020 году ее получателями стали свыше 305 тыс человек. В I квартале этого года выплаты получили уже более 85 тыс граждан. В текущем году в местных бюджетах на указанные цели запланировано более 120 млн белорусских рублей».

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Выступая во время совместного заседания палаты представителей и Совета Республики, Петришенко сообщил: «1,5 млн наших граждан перешагнули 65-летний рубеж. Правительством утверждена и принята к реализации Национальная стратегия активного долголетия до 2030 года. Документом определены задачи, решение которых позволит более эффективно использовать потенциал пожилых людей, смягчить последствия старения населения. Нам совместно предстоит создать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни».

По его словам, актуальными станут дальнейшее развитие медико-социальной и гериатрической помощи, повышение уровня финансовой, компьютерной грамотности, доступности электронных услуг для пожилого населения, будут расширяться возможности для занятий физкультурой и спортом, туризмом и творчеством, для участия в общественной жизни. «Вопросы поддержки граждан, которые по состоянию здоровья не могут обслуживать себя самостоятельно, увеличения объемов и видов оказываемой им помощи остаются в числе важнейших для государства в рамках развития системы социального обслуживания населения. Традиционно сложившейся формой социального устройства таких лиц являются дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Сегодня в стране в таких учреждениях проживают около 19 тыс. человек», — поведал чиновник.