Женева, Швейцария, , 20:21 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 546 512 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 335 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 19 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 163 869 893 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 3 398 302 случая смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 515 104 выявленных случаях инфицирования и 11 014 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.