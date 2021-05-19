Москва, , 20:16 — REGNUM В Русской православной церкви 4852 клирика и монашествующих переболели COVID-19. Об этом сообщили 19 мая в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

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«Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 4852 человека из числа клириков и монашествующих Русской православной церкви. В том числе 417 клириков приходов Москвы, 3528 клириков епархий России и 907 клириков и насельников ставропигий», — сообщается в телеграм-канале рабочей группы.

Отмечается также, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 157 случаев смерти от COVID-19 среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий.

«Из 157 почивших — 16 клириков приходов Москвы, 117 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий», — говорится в сообщении.

По данным рабочей группы, в настоящее время по всей стране продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 92 клирика и монашествующих Русской православной церкви.