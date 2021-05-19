19 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 20:51 — REGNUM По данным всеукраинской общественной организации Комитет избирателей Украины, предвыборная программа президента Украины Владимира Зеленского выполнена лишь на 25%. Об этом говорится в материале, опубликованном 19 мая на сайте организации. Эксперты общественной организации выделили 30 пунктов, из которых 22 не выполнено, восемь — выполнены частично или полностью. Таким образом, программа является выполненной лишь на 25%.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Среди выполненных или частично выполненных пунктов программы эксперты перечислили: формирование прозрачного рынка земли; выборы в парламент и местные советы по открытым спискам; законопроект «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей»; законопроект об импичменте президента Украины; законопроект «О народовластии» (о референдуме); возможность для граждан Украины участвовать в принятии важных решений власти через сеть интернет, в том числе и в голосовании на выборах и референдумах; капремонт инфраструктуры, строительство дорог по «европейским стандартам»; автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до «размеров смартфона».

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что жить в стране при Владимире Зеленском стало хуже, чем при бывшем президенте Петре Порошенко.

«Невозможно представить, чего ждать при условии выполнения оставшихся 75%!» — написал Олег Валентинович.

«Зеля заявил, что украинцам надо отличать правду от фейков! Да если бы украинцы умели отличать правду от фейков, то Зеленский никогда бы не стал президентом!» — отметила Маргарита П.

«Народ стал жить ещё хуже, цены растут, тарифы растут, а окружение жирует. Вот и все выполнение. Ещё немного такой работы — и пойдет перевыполнение», — пишет Анатолий Р.

Подачки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да какие, блин, 25%, он опустил народ ниже плинтуса. Да не дай Бог, если выполнит 100%, то некому будет голосовать, будет просто пустыня и город Киев», — написала Ирина Д.

«То есть он считает нас всех дураками…» — добавил Александр К.

«Сказал бы честно, ничего здесь сделать нельзя, тут одни жулики», — пишет Дмитрий К.

«Вы можете опубликовать выполнение и на 125%! Но люди-то знают, что выполнено. НОЛЬ!!!» — отметила Ира Б.

«25% — это стать президентом… Ну да, это выполнил…» — добавил Nik G.

«Да ни один процент не выполнен из его предвыборных обещаний, а 25%, видать, взято с потолка! При Порохе (Порошенко — М. Р.) было хреново, а оказывается, что при этих жить стало ещё хуже!!!» — отметил Михаил М.

«Не надо! 25% достаточно…» — написала Яна П.

«Вопрос надо ставить так. А что Зеленский для людей сделал? Может, он пенсии и зарплаты повысил? Или, может, тарифы на коммуналку уменьшил? Или, может, войну прекратил? Получается, что он для людей ничего не сделал. Всё делается только для олигархов. Нужен ли нам такой президент?» — задался вопросом Никита Д.

Читайте также: «Оправдываться будет? Так уже поздно». Зеленский проведет пресс-конференцию

Навоз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, посвященную двухлетию с того момента, как он стал президентом.

Читайте также: Названо место проведения итоговой пресс-конференции Зеленского