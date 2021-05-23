23 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Те, кто решил сходить на фильм «Звездный рубеж» (оригинальное название «Космический грех») из-за имени Брюса Уиллиса в титрах, наверняка были весьма разочарованы. Знаменитому актеру оказалось совершенно нечего играть, несмотря на крупную, почти главную роль. Там же, где хоть что-то сыграть было возможно, актер предпочел не напрягаться…

Максим Воронов, , 10:07 — REGNUM Всё когда-нибудь кончается. Похоже, клонится к закату и карьера Брюса — Крепкого орешка — Уиллиса. По крайней мере съемки в откровенных B-movie не говорят ни о чем хорошем. 66-летний актер уже совершенно неубедителен в качестве героя боевика, хотя упорно пытается выступать в этом амплуа. В прошлогодней «Бреши» Джона Суитса (ухудшенной вариации на тему «Чужого» и бесчисленных историй про зомби) он старательно изображает саркастичного бывшего вояку, то и дело прикладывающегося к фляжке. Когда начинается «жара», его герой становится неторопливо передвигающейся подставкой для автомата или огнемета. Никаких особых успехов в борьбе с зомби и космическими монстрами он не достигает, зато красиво (и так же статично) жертвует собой. Неизвестно, что после закономерного провала «Бреши» заманило Уиллиса на съемки еще одного фантастического боевика еще более сомнительного качества — то ли полное отсутствие предложений, то ли легкое умопомрачение. Больше ничем этот странный поступок не объяснить.

Цитата из к/ф «Звездный рубеж». Реж. Эдвард Дрэйк. 2021. США

Если в «Бреши» мы видим хотя бы более-менее достойный антураж космического корабля, то в фильме Эдварда Дрейка явно сэкономили на работе художника. Такое чувство, что все происходит то ли на заброшенной станции подземки, то ли на каком-то складе. Одежда, оружие, транспорт людей 26-го (!) века ничем не отличаются от нынешних. Даже в забегаловке, где пьет герой Уиллиса, о далеком будущем напоминают только робот-бармен и голографический кантри-музыкант. Авторы не делают даже слабой попытки как-то убедительно изобразить технологию, позволяющую без корабля, в одних открытых полускафандрах мгновенно перемещаться с планеты на планету. Предыстория событий вообще дается голым текстом, в котором так «много букв», что зритель настраивается отчаянно скучать с первой минуты — и эти ожидания полностью оправдываются.

Цитата из к/ф «Звездный рубеж». Реж. Эдвард Дрэйк. 2021. США

Фильм длится полтора часа, но его сюжет не тянет даже на сорокаминутный проходной эпизод какого-нибудь сериала. Действие состоит в основном из суматошных перестрелок и беготни, в которых герой Уиллиса практически не участвует, они чередуются с сомнамбулическими шатаниями по обшарпанным коридорам баз и «инопланетному» лесу, полный аналог которого можно найти в любой средней полосе. Какого-то существенного текста у актера, в отличие от той же «Бреши» нет. Уиллис не играет даже лицом, его опальный генерал Форд (привет такому же опальному Клэю из предыдущей картины) напоминает рептилию, только что вынутую из холодильника. Впрочем, другие персонажи тоже в основном обмениваются долгими, печальными, полными хорошо скрываемых эмоций взглядами.

Цитата из к/ф «Звездный рубеж». Реж. Эдвард Дрэйк. 2021. США

Логику в происходящем искать совершенно бесполезно, как и какой-то высокий и глубокий смысл. Он вполне мог бы там быть, исходя из пафосного названия — ведь готовность сбросить на головы неизученной инопланетной расы рукотворную черную дыру через считаные минуты после первого контакта свидетельствует об изрядной отмороженности человечества и правящего им Альянса. Но у героев просто нет времени на моральные дилеммы. Массовое убийство, которое сколько-то лет назад совершил в одной из земных колоний генерал Форд, вызывает к нему разве что легкий интерес. Сам же Форд больше озабочен матримониальными желаниями, посетившими его на старости лет, чем сутью «космического греха», который он собирается совершить.

Цитата из к/ф «Звездный рубеж». Реж. Эдвард Дрэйк. 2021. США

В итоге оказывается, что дилеммы как таковой и не было. Потому что инопланетяне не только паразиты, захватывающие чужие тела (перепев той же «Бреши» на новый лад), но и желают только войны и завоеваний. А потому уничтожать их совершенно правильно. Какие-то минимальные переживания у Форда вызывает разве что до оскомины банальный поворот — женщина, которую он полюбил, оказывается захвачена предводителем пришельцев и использована как носитель — без всякой надежды на освобождение. Впрочем, скорбит герой Уиллиса все так же по-черепашьи молча и с таким же застывшим лицом. Так же равнодушно он добивает раненого товарища.

Цитата из к/ф «Звездный рубеж». Реж. Эдвард Дрэйк. 2021. США

Атмосфера фильма напоминает путанный сон наркомана. Крайне трудно понять, что вообще происходит, кто в кого стреляет и кого убивает. Инопланетяне (вероятно, носители паразитов) выглядят как «плохиши» из массовки средненького фэнтези или «Звездных войн» — это безликие фигуры в темных плащах с капюшонами, сопящие, чирикающие и поскрипывающие. Из-за безликости и безгласности врага (говорить оказывается способна только бывшая пассия Форда) все сводится к тупой игре-«стрелялке» с совершенно неинтересными монстрами. Заканчивается фильм так же, как начинался — в баре, где транслируется официальное сообщение о победе над пришельцами и их капитуляции. При этом непонятно, действительно ли были среди инопланетян выжившие или это ложь, и «космический грех» геноцида таки совершен.

Цитата из к/ф «Звездный рубеж». Реж. Эдвард Дрэйк. 2021. США

Очень жаль, что Брюс Уиллис сам ставит жирные кляксы на своей актерской карьере участием во второсортной кинопродукции. Понятно, что в его возрасте он способен играть только бывших «крепких орешков», но на боевиках ведь свет клином не сошелся! Уиллис известен и прекрасной характерной ролью в фэнтезийной комедии «Смерть ей к лицу», своей блестящей игрой в этом фильме актер доказал, что способен воплощать на экране отнюдь не только крутых парней. Не пора ли принять реальность и начать новые поиски себя в более интересных и небанальных возрастных ролях? Конечно, тут многое зависит и от предложения, а коронавирус, скрутивший Голливуд в бараний рог, явно не расширил возможности для выбора. Но куда уместнее сделать паузу, чем портить свой послужной список, хватаясь за любые приглашения. То же можно сказать и нашим прокатчикам, которые вовсе не обязаны не глядя выпускать на отечественные экраны все подряд.