Йошкар-Ола, , 20:08 — REGNUM Медикам, которые переболели COVID-19, будет полностью компенсирована стоимость отдыха в санаториях республики. Соответствующее постановление правительств подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщил он в своем аккаунте в социальной сети.

Путевки врачи будут приобретать самостоятельно, затем медицинские организации компенсируют 100% стоимости отдыха. Продолжительность пребывания в санатории по одной путевки не должна превышать 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 мая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. В течение пяти предыдущих дней сообщалось также о 15 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 337 случаев. По данным Роспотребнадзора республики, из общего числа случаев заражения коронавирусом 1138 случаев или 8,5% составляют медицинские работники.