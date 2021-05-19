Штат Калифорния, США, , 22:53 — REGNUM Принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали третью годовщину со дня своей свадьбы, сообщает 19 мая ABC.

Как сообщают источники, приближенные к паре, Меган и Гарри отметили годовщину своей свадьбы в особняке в Монтесито, Калифорния. Пара приняла поздравления со всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пара отошла от королевских обязанностей и объявила, что будет зарабатывать на жизнь самостоятельно. В интервью американской телеведущей Опре Уинфри Гарри и Меган рассказали, что после свадьбы королевская семья оказывала давление на Меган Маркл, чтобы она воздерживалась от публичных выступлений. Также она утверждает, что ее посещали мысли о самоубийстве.

Отдельные проблемы возникли после того, как пара стала ожидать ребенка. Утверждается, что некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка. Принц Гарри отметил, что эта ситуация повергла его в шок. Что касается своего брата принца Уильяма, то с ним вместе, по словам Гарри, они «прошли через ад».