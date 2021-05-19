Минск, , 19:59 — REGNUM «В зоне постоянного внимания правительства — проблемы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время это более 564 тыс. человек (6% населения), в том числе 34,5 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет», — заявил 19 мая в Национальном собрании Белоруссии зампред правительства Игорь Петришенко.

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Он рассказал о законопроекте «О правах инвалидов и их социальной интеграции», уже принятом в первом чтении. Петришенко отметил, что в прошлом году принят ряд нормативных правовых актов, направленных на расширение возможности для социальной интеграции людей с инвалидностью, а также на дополнительную социальную поддержку семей, в составе которых имеются инвалиды.

Как сообщает правительственная пресс-служба, с 2021 года в Налоговый кодекс включены нормы о предоставлении льгот по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и налогу на недвижимость организациям, использующим труд инвалидов, если численность инвалидов у таких организаций составляет не менее 30% от общей численности работников.

За 2020 год количество организаций, в которых численность работников с инвалидностью составляет 30% и более, увеличилось почти в 1,5 раза, а численность работников с инвалидностью на таких предприятиях выросла на 23,5%. За 2020 год численность таких работников в Белоруссии увеличилась более чем на 5% и составила 68,8 тыс человек.