Тюмень, , 19:58 — REGNUM Жительница тюменского города Тобольска обратилась в суд с требованием от больницы компенсации морального вреда за смерть мужа размером в один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

По мнению гражданки, её супругу 1966 года рождения медицинские работники не оказали вовремя помощь, не поставили правильный диагноз, не учли тяжесть его состояния и жалобы. В итоге 4 сентября 2019 года мужчина скончался.

По заключению экспертов, нарушения медицинской помощи были допущены на этапе стационарного лечения. Не исключено, что ненадлежащее оказание медпомощи способствовало прогрессированию острого почечного повреждения и могло привести к смерти мужчины. Дефекты оказания медицинской помощи могли допустить врачи неврологического отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации.