Йошкар-Ола, , 19:57 — REGNUM Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Марий Эл при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена противоправная деятельность группировки, участники которой подозреваются в организацию занятия проституцией и вовлечению молодых жительниц республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, организовал деятельность 32-летний житель Йошкар-Олы еще в 2015 году, он привлек также свою сожительницу и еще троих женщин. Группа подыскивала молодых женщин, обеспечивая их транспортом и охраной, контролируя работу девушек, штрафуя за нарушения. На ряд женщин оказывалось психологическое давление, под угрозой насилия девушек вынуждали заниматься проституцией.

Для привлечение клиентов был создан сайт с анкетами девушек. Для оказания услуг интимного характера использовались сауны, съемные квартиры, гостиницы на территории республики.

По месту жительства подозреваемых были проведены обыски, изъяты сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника, тетради и блокноты с записями, фотографии и 177 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией с применением насилия или с угрозой его применения») и ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой»). Предполагаемый организатор помещен под домашний арест, его соучастницы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мордовии были заблокированы сайты с предложением интимных услуг и порнографией по решению районного суда. В ходе мониторинга сети интернет в свободном доступе для неопределенного круга лица были обнаружены сайты с предложением интимных услуг в районах республики. Были указаны лица, которые осуществляют интим-услуги, перечень услуг с ценами на них. Кроме того, сайты содержали различные материалы порнографического содержания.

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