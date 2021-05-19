Махачкала, , 19:56 — REGNUM Дагестан накрыла песчаная буря. Она пришла 19 мая со стороны Астраханской области и Калмыкии. По данным Гидрометцентра, причиной стихийного явления стали холодный северо-западный фронт и ветер, порывы которого достигают 18 м/с.

«Ввиду того, что температура воздуха достигла достаточно высоких температур (в некоторых районах до +30−35°), произошло смешение воздушных масс, чем и вызвано данное явление «песчаная буря», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

В спасательном ведомстве также сообщили, что ветер должен стихнуть в течение максимум двух часов и попросили жителей республики сохранять спокойствие.

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