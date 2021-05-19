Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Президент США Джо Байден 19 мая четвертый раз за неделю провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля и лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, в котором он сказал, что «ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня», сообщает ABC со ссылкой на Белый дом.

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В Белом доме не дали прямого ответа на вопрос о том, согласился ли Нетаньяху прекратить военные операции против палестинского движения Хамас.

Ранее американское руководство заявило, что «хочет, чтобы насилие на земле, а также страдания израильтян и палестинцев прекратились». Об этом 18 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и добавила, что Вашингтон выступает за дипломатический вывод стран из конфликта.

ИА REGNUM напоминает, Соединённые Штаты продолжают отрицать необходимость принятия резолюции Совбеза ООН по деэскалации палестино-израильского конфликта, несмотря на усилия Франции, сообщил 18 мая телеканал France 24.

США заявили, что «немедленная публичная реакция» не поможет урегулировать кризис, отмечает телеканал.