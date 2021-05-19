Каир, 19 мая 2021, 19:45 — REGNUM Соглашение о закупке до конца года российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заключили власти Египта с Россией, сообщил 19 мая журналистам возглавляющий Египетское управление по закупкам, медицинскому снабжению и технологиям Бах эд-Дин Зидан.
Напомним, власти Египта одобрили применение в своей стране «Спутника V» 24 февраля 2021 г. Эта страна стала 35-й среди тех, которые зарегистрировали российскую вакцину.
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