Каир, , 19:45 — REGNUM Соглашение о закупке до конца года российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заключили власти Египта с Россией, сообщил 19 мая журналистам возглавляющий Египетское управление по закупкам, медицинскому снабжению и технологиям Бах эд-Дин Зидан.

Дин Зидан «С компанией-поставщиком достигнуто соглашение о поставке 20 млн доз российской вакцины «Спутник V» при условии, что поставки будут осуществляться последовательно до конца года».

Напомним, власти Египта одобрили применение в своей стране «Спутника V» 24 февраля 2021 г. Эта страна стала 35-й среди тех, которые зарегистрировали российскую вакцину.

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