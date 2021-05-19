Саранск, , 19:43 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 19 мая с момента начала массовой вакцинации прививку от коронавируса сделали 120 546 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из этого числа 99 206 жителей республики получили оба компонента препарата. полностью завершив процесс вакцинации.

До сегодняшнего дня в республику поступило 143 238 комплектов антикоронавирусной вакцины. 19 мая регион получил 780 доз вакцины «КовиВак» разработки Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 мая в регионе выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 616 случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 18 419 жителей Мордовии. 264 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1933 человека.

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