19 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Сам факт твердой позиции Китая как страны с иной цивилизационной традицией, не связанной с религиозными взглядами и конфессиональной принадлежностью привычных участников дебатов по ближневосточному кругу вопросов, очень важен. В лице КНР влияние на ситуацию получают многие поддерживающие Палестину развивающиеся страны, лишенные голоса еще со времен распада СССР, который, как и нынешний Китай, в региональных делах неизменно стоял на стороне палестинцев и других жертв израильской агрессии.

Владимир Павленко, , 20:50 — REGNUM С самого начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта, разразившегося после масштабных столкновений на Храмовой горе и штурма израильскими силами безопасности мечети Аль-Акса, ближневосточные события оказались в фокусе внимания китайских СМИ.

Китайский дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальная позиция Китая, хорошо известная по заявлениям главы МИД КНР Ван И и по содержанию выступлений в Совете Безопасности ООН китайского постпреда при этой главной международной организации Чжан Цзюня, заключается в двух основных тезисах — немедленном прекращении насилия и переходе к мирному урегулированию всех споров, а также поддержке палестинского народа в его борьбе за создание собственного государства. В этом, кстати, китайский официоз полностью поддерживается общественным мнением страны, в котором палестинцы воспринимаются жертвами многолетней несправедливости и агрессии с израильской стороны, которая, в свою очередь, без политкорректности, присущей точке зрения официального Пекина, напрямую обвиняется в сионистской мотивации. По заявлению главы МИД КНР, причиной нынешнего обострения конфликта, как и всех предыдущих фаз противостояния между еврейским государством и его арабскими жителями, является нерешенность палестинского вопроса. «Китай, — подчеркнул Ван И, — продолжит оказывать твердую поддержку правому делу палестинского народа, который борется за восстановление своих законных прав, а также способствовать урегулированию существующих проблем посредством политического диалога». Понятно, что речь идет о базовой 181-й резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о создании в Палестине двух государств — еврейского и арабского. Вопреки этому документу, с которым арабские соседи Израиля согласны с 70-х годов, официально провозгласив это согласие в Палестинской декларации независимости от 15 ноября 1988 года, правящий режим Тель-Авива ее выполнение всячески тормозит. И понятно, что делается это при прямой и косвенной поддержке США. В этой стране на позициях «христианского сионизма», то есть признания «обязанностью» христиан защищать Израиль, стоят влиятельные круги двухпартийного истеблишмента, тесно связанного с неоконсервативным идейным течением, широко представленным во всех вашингтонских администрациях, начиная с Рональда Рейгана и Джорджа Буша — старшего.

Вид на мечеть Аль-Акса (сс) Andrew Shiva. Wikipedia.org

Отметим также, что, развивая провозглашенную оценку нынешней вспышки вооруженного насилия, руководитель дипломатии КНР выступил с важной инициативой, пригласив в свою страну противоборствующие стороны — Израиль и администрацию Палестинской национальной автономии (ПНА) — для проведения прямых переговоров. И хотя Вашингтон, конечно же, воспрепятствует этому миротворческому посредничеству, имеется понимание, что оно, строго говоря, могло бы освежить зашедший в тупик процесс урегулирования, которому явно не хватает новых участников, лишенных зашоренности и способных посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Именно поддержкой Палестины Китай принципиально отличается от США, которые тоже сделали вид, будто стремятся к взвешенному, беспристрастному и объективному анализу сложившейся обстановки, хотя на деле в первую очередь предъявили претензии к самим палестинцам, потребовав прекратить обстрелы городов Израиля, не удосужившись при этом упомянуть о причинах как самого конфликта, так и нынешнего его обострения. Перевалить с больной головы на здоровую — фирменный почерк американской и в целом западной дипломатии. И в этом нынешняя администрация — что сам президент Джо Байден, что госсекретарь Энтони Блинкен — «талантливо» повторяют Дональда Трампа, персонально ответственного за новый виток региональной конфронтации на Ближнем Востоке. Напомним, что именно ему принадлежат неправомерные и предельно конфликтные решения о признании «неделимого» Иерусалима «столицей» Израиля, а также о переносе в этот «вечный город» трех мировых религий американского посольства. Очень не исключено, что тем самым Вашингтон пытался «убить двух зайцев» — не только потрафить еврейскому государству, но и спровоцировать волну насилия со стороны экстремистских элементов на палестинской стороне и в целом в мусульманском мире. Не случайно провокационные действия против мусульманской святыни израильтянами были предприняты во время священного месяца Рамадан, что подчеркивает весь их цинизм. И это тоже фирменный американский почерк, отражаемый известным древнеримским принципом «разделяй и властвуй».

Римский Каприччио Пантеон и другие памятники худ. Джованни Паоло Панини

Выступая в Совете Безопасности ООН, постпред КНР Чжан Цзюнь указал, что деэскалация конфликта должна осуществляться под руководством Совета Безопасности ООН, в соответствии с резолюциями этой организации и обязательствами по международному праву. Совбез, считает китайский дипломат, должен выступить «единым фронтом» и выполнить свою миссию по поддержанию международного мира путем демонстрации строгой приверженности принципу «двух государств для двух народов». Китай обеспокоен ситуацией в Палестине и решительно осуждает насилие против мирного населения. Пекин призывает «все соответствующие стороны, особенно Израиль, проявлять сдержанность» (выделено мной — В.П.). Необходимо не только немедленно прекратить боевые действия, но и остановить эскалацию политической напряженности, что достигается безусловным «уважением исторического статус-кво святых мест в Иерусалиме». И здесь очень важен подтекст: под «соответствующими сторонами» в этом заявлении явно угадываются не только Израиль и противостоящие ему радикальные палестинские группировки, но и США — первые в ряду тех, кто отказываются от уважения святых мест, пытаясь придать провокациям против них легальный характер. Как еще понимать — напомним об этом еще раз — перенос посольства, с критикой которого, испугавшись последствий, выступили даже европейские сателлиты Вашингтона по НАТО? И разве не римские прародители Запада уничтожили ветхозаветный храм, который стоял на месте мечети и играл центральную роль в определенных эзотерических построениях? Как ни крути, а не покидает ощущение реванша этой роли, осуществляемого руками того самого Запада, эпицентром которого с некоторых пор стало известное «глубинное государство», несомненно, приложившее руку и к нынешним событиям в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.

Бомбардировка сектора Газа израильскийми ВВС. (сс) Osps7

Чжан Цзюнь напомнил, что палестинская сторона неоднократно обращалась с просьбой принять меры против израильских провокаций. И именно то, что международное сообщество, как правило, пропускало эти просьбы мимо ушей, в чем, заметим, опять-таки немалая «заслуга» Вашингтона, привело к нынешней волне насилия, счет жертв которой с палестинской стороны идет уже на сотни. Отметим, что аргументы китайской стороны в ходе заседания Совбеза были восприняты как очень серьезные целым рядом стран и сразу по его завершении получили их поддержку. А постпреды Туниса и Норвегии вместе с китайским дипломатом собрали журналистов и обнародовали совместное заявление. И оно в значительной мере повторяет аргументацию и выводы Пекина. Твердость занятой этими странами позициями повлияла и на традиционную «гибкость» главы ООН Антониу Гутерреша. В несвойственной ему «конкретной» форме генсек указал на «дефицит мультилатерализма», то есть на то, что всеми вопросами, связанными с израильско-палестинским конфликтом, как правило, дирижируют из Вашингтона. Поэтому сам факт столь твердой позиции Китая как страны с иной цивилизационной традицией, не связанной с религиозными взглядами и конфессиональной принадлежностью привычных участников дебатов по данному кругу вопросов, очень важен. В лице КНР влияние на ситуацию получают многие поддерживающие Палестину развивающиеся страны, по сути лишенные голоса еще со времен распада СССР, который, как и нынешний Китай, в региональных делах неизменно стоял на стороне палестинцев и других жертв израильской агрессии.

Сектор Газа NASA

Разумеется, международное сообщество пока находится в самом начале длинного и сложного поиска честных путей урегулирования этого главного ближневосточного конфликта. Но укрепление в этом процессе такого влиятельного игрока, каким является Пекин, если не меняет, то выравнивает баланс сил и мнений, ранее имевший очевидный произраильский перекос. В этой ситуации очень похоже, что жизненно необходим комплексный подход, связывающий тему гражданского, межнационального и межконфессионального мира на Святой земле с тематикой ядерного нераспространения. Но это уже несколько другая, хотя и очень важная история.