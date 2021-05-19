Коркино, Челябинская область, , 19:35 — REGNUM Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту повреждения водовода в городе Коркино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор города Александр Журбенко выехал на место ЧП. Прокуратура региона держит ситуацию на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод повредился при падении на него автокрана. Запасов воды в резервуарах хватит до утра.

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