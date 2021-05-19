Лондон, , 19:33 — REGNUM 19 мая в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» футбольный клуб «Эвертон» встретится с «Вулверхэмптоном» в рамках 37-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21. Игра начнется в 20:00 по московскому времени. За час до матча команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Бригада арбитров: Эндрю Мэдли | Саймон Лонг | Дерек Итон | Давид Кут | Грэм Скотт.

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Джордан Пикфорд — Майкл Кин, Люка Динь, Йерри Мина, Бен Годфри — Аллан, Абдулай Дукуре, Гильфи Сигурдссон, Шеймус Коулман, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.

«Вулверхэмптон»: Джон Радди — Вилли Боли, Конор Коуди, Макс Килман — Раян Аит-Нури, Рубен Невеш, Жоау Моутиньо, Нелсон Семеду — Адама Траоре, Морган Гиббс-Уайт, Фабио Силва.

На данный момент после 36-ти туров «Эвертон», набрав 56 очков, расположился на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 45-ю очками идет тремя строчками ниже.