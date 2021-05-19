Душанбе, , 19:24 — REGNUM К запуску диалога между Москвой и Вашингтоном по выработке нового «уравнения безопасности», призвали главы МИД стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности в опубликованном 19 мая заявлении.

Положительно оценивая продление Москвой и Вашингтоном Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), авторы заявления отметили, что это было необходимо в условиях «современной архитектуры контроля над вооружениями».

Авторы заявления выступили «в пользу запуска предметного диалога между Россией и США по выработке нового «уравнения безопасности». Эта договорённость должна включать «все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи».

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