Калуга, , 19:18 — REGNUM Годовщину создания Российского Красного креста в Калуге отметили флешмобом, запустив в небо красные и белые шары. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, вместе с сотрудниками Красного Креста в акции приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова и начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин.

В Калуге отметили 154-летие Красного Креста Пресс-служба Городской думы Калуги

Председатель регионального отделения Красного Креста Лариса Пахомова рассказала об истории и работе организации, а также поблагодарила сотрудников за преданность делу.

«На протяжении полутора веков сотрудники службы милосердия не щадя себя спасали людей. Сегодня вы помогаете самим незащищённым и нуждающимся: инвалидам, тяжелобольным, одиноким пожилым людям. Неустанно заботитесь об их здоровье, благополучии и социализации. Вся ваша работа — постоянный, ежедневный подвиг! Благодарю вас, низкий вам поклон! Здоровья, успехов, благополучия и всего самого лучшего!» — поздравил сотрудников Красного Креста Юрий Моисеев.

Становление Российского Красного Креста началось в годы Крымской войны. В 1854 году в Санкт-Петербурге была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия, которых готовили для работы в военных госпиталях осажденного Севастополя.

В Крыму трудилось более 200 сестер милосердия, обучал, а затем руководил их работой великий русский ученый, хирург Николай Пирогов. 15 мая 1867 Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, которое 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста.