Иллинойс, США, , 19:52 — REGNUM Офицер полиции штата Иллинойс, США, умер в среду, 19 мая, после полученных ранений от преступника, который также скончался во время перестрелки, оставив второго полицейского раненым, сообщает ABC со ссылкой на начальника полиции.

Офицер Крис Оберхэйм, 44 года, был убит утром в среду прибыв по вызову на место происшествия.

Подозреваемый, открывший огонь, был убит около 3:20 утра в жилом комплексе в Чампэйн. Второй офицер был ранен и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.

Полиция пока не идентифицировала личность преступника и не предоставила информации на счет его мотивов.

ИА REGNUM напоминает, трое полицейских получили ранения в округе Кэролл (штат Джорджия, США), сообщило 12 апреля NBC.

Уточняется, что неподалёку от Атланты произошла перестрелка: полицейские преследовали правонарушителей, в результате чего были ранены, причём одного транспортировали до больницы на вертолёте.