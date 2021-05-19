Минск, 19 мая, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Белоруссии системой государственных пособий охвачены более 450 тыс. детей. В январе — апреле среднемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на 16% и составил 494,6 белорусского рубля ($194), сообщил 19 мая членам Национильного собрания вице-премьер Игорь Петришенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

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«С учетом остроты проблемы демографического развития краеугольным камнем проводимой государственной политики является всеобъемлющая системная поддержка семей, воспитывающих детей, — от детских пособий и семейного капитала до строительства жилья и дополнительных пенсионных гарантий. Государством инвестируются значительные ресурсы по всем жизненно важным для семей направлениям. Только в 2020 году на эти цели направлено свыше 4,6 млрд бел. руб. бюджетных средств — более 3% ВВП. За последнюю пятилетку жилищные условия с государственной поддержкой улучшили почти 34 тыс. многодетных семей», — сообщил он.

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Он также заявил, что прорабатываются предложения о предоставлении многодетным семьям права на получение дополнительной финансовой помощи при улучшении жилищных условий, усиление пенсионных и трудовых гарантий многодетным родителям.

«Правительством совместно с депутатским корпусом проведен анализ эффективности мер поддержки многодетных семей и определены механизмы их дальнейшего развития. В 2020 году усовершенствована программа семейного капитала — продлен на пять лет срок ее действия, и предоставлено право досрочного использования на жилье, медицину и образование. В текущем году на рассмотрение главы государства внесены дополнительные предложения о расширении возможностей досрочного распоряжения средствами семейного капитала, в том числе приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов», — сказал чиновник.

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«На уровне дошкольного образования безусловный приоритет — обеспечить каждого ребенка местом в дошкольном учреждении. Принимаемые правительством меры позволили в целом решить эту проблему. С 2015 по 2020 год создано около 16 тыс. дополнительных мест в детских садах, в том числе за счет строительства 82 новых. В текущей пятилетке продолжится интенсивное строительство детских садов и развитие сети дошкольных учреждений во встроенных помещениях. В рамках госпрограммы в планах до конца 2025 года построить более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест», — добавил он.