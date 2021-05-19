Липецк, , 19:13 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 19 мая принял участие в стратегической сессии регионального управления здравоохранения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, с руководителями медучреждений он обсудил модернизацию липецкой медицины и перспективы внедрения лучших московских практик в первичное звено здравоохранения региона.

«Мы должны отобрать лучшие практики столицы и внедрить их в липецкую систему здравоохранения, — сказал Игорь Артамонов. — При этом важно учесть наиболее актуальные запросы населения».

В ходе стратегической сессии медики определили основные проблемы, существующие сегодня в региональной сфере здравоохранения. В их числе — низкая удовлетворённость пациентов медицинским обслуживанием, недостаточная пациентоориентированность персонала, некомфортные условия для пребывания пациентов, нерациональное распределение нагрузки на медицинские кадры. Глава региона поручил в ближайшее время выработать решение этих вопросов.

«Медицина должна быть клиентоориентированной. Необходимо постоянно отслеживать, что не нравится людям, выявлять проблемы и менять подход к работе. Между медиками и пациентами должна быть встроена эффективная коммуникация», — подчеркнул Игорь Артамонов.