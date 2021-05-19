Липецк, 19 мая 2021, 19:13 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 19 мая принял участие в стратегической сессии регионального управления здравоохранения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, с руководителями медучреждений он обсудил модернизацию липецкой медицины и перспективы внедрения лучших московских практик в первичное звено здравоохранения региона.
В ходе стратегической сессии медики определили основные проблемы, существующие сегодня в региональной сфере здравоохранения. В их числе — низкая удовлетворённость пациентов медицинским обслуживанием, недостаточная пациентоориентированность персонала, некомфортные условия для пребывания пациентов, нерациональное распределение нагрузки на медицинские кадры. Глава региона поручил в ближайшее время выработать решение этих вопросов.