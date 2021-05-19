Москва, , 19:12 — REGNUM Войска США, выводимые из Афганистана, Вашингтон пытается разместить в близлежащих странах, но Россия надеется на то, что ее союзники по ОДКБ не согласятся принять у себя американские войска, заявил 19 мая директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире Первого канала.

По его мнению, это обусловлено желанием США не терять контроль над регионом.

«Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединенных Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах», — сказал Сергей Нарышкин.

«Мы понимаем и даже имеем информацию о том, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься. И очень рассчитываем, что не только партнеры, но и союзники по Организации Договора о коллективной безопасности на такое не пойдут», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США заявляла о возможности размещения выводимых из Афганистана войск в Таджикистане и Узбекистане.

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