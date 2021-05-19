Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Власти США готовы выплатить награду в размере $5 млн за информацию об американке, пропавшей в Афганистане в 2008 году. Об этом 19 мая сообщается на сайте Госдепартамента страны.

Сидни Майзелл, работник гуманитарной службы и ее водитель, Мохамад Хади, были похищены в Кандагаре, где Майзелл преподавала английский и вышивку в школе для девочек.

В госдепартаменте сообщили, что женщина и водитель скорее всего были убиты похитителями, которые не были идентифицированы. Считается, что тело Майзелл было закопано в Кандагаре, но остатки до сих пор не найдены.

ИА REGNUM напоминает, в феврале 2020 года неизвестные совершили похищение гражданина США на территории восточной афганской провинции Хост.

Как сообщил телеканалу CNN один из источников из числа официальных американских лиц, похищение гражданина США было совершено в течение последних нескольких дней. Также он указал, что похищенный является подрядчиком.