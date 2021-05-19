Челябинск, , 19:50 — REGNUM Партия контрафактной посуды с эмблемами товарного знака Zepter задержана сотрудниками мобильной группы Челябинской таможни в Троицком районе вблизи российско-казахстанского участка границы, сообщили 19 мая в пресс-службе ведомства.

Контрафактный товар © Пресс-служба Челябинской таможни

Как уточнил пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков, в Россию незаконно пытались ввезти 670 единиц контрафактных товаров для реализации на Урале, причём сумма ущерба правообладателям торговой марки Zepter составил 8,2 млн рублей.

Контрафактный товар © Пресс-служба Челябинской таможни

Контрафактный товар © Пресс-служба Челябинской таможни Контрафактный товар © Пресс-служба Челябинской таможни

Земсков «Контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ — незаконное использование чужого товарного знака».

По словам представителя таможни, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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