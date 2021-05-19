Челябинск, 19 мая 2021, 19:50 — REGNUM Партия контрафактной посуды с эмблемами товарного знака Zepter задержана сотрудниками мобильной группы Челябинской таможни в Троицком районе вблизи российско-казахстанского участка границы, сообщили 19 мая в пресс-службе ведомства.
Как уточнил пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков, в Россию незаконно пытались ввезти 670 единиц контрафактных товаров для реализации на Урале, причём сумма ущерба правообладателям торговой марки Zepter составил 8,2 млн рублей.
По словам представителя таможни, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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