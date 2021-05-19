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Пресс-служба Челябинской таможни Контрафактный товар

Челябинск, 19 мая, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Партия контрафактной посуды с эмблемами товарного знака Zepter задержана сотрудниками мобильной группы Челябинской таможни в Троицком районе вблизи российско-казахстанского участка границы, сообщили 19 мая в пресс-службе ведомства.

Как уточнил пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков, в Россию незаконно пытались ввезти 670 единиц контрафактных товаров для реализации на Урале, причём сумма ущерба правообладателям торговой марки Zepter составил 8,2 млн рублей.

Пресс-служба Челябинской таможни Контрафактный товар

Пресс-служба Челябинской таможни Контрафактный товар

Пресс-служба Челябинской таможни Контрафактный товар

Земсков «Контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ — «Незаконное использование чужого товарного знака».

По словам представителя таможни, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.