Ростов-на-Дону, 19 мая 2021, 19:02 — REGNUM На Ростовскую область с вечера 18 мая обрушились ливневые дожди с градом. В отдельных территориях размеры градин достигали размеров перепелиного яйца, пишут пользователи социальных сетей.
«В Ростове прошёл «адский» ливень с градом», — подписано видео одного из подписчика паблика «Ростов Главный».
«Посреди улицы Сержантова в Ростове образовался искусственный водоём. Ростовская традиция на каждый дождь», — отметил ещё один горожанин.
«Возле ТЦ «Горизонт» ветер повалил дерево, которое разбило стекло автомобилю. Никто из людей не пострадал», — привёл данные интернет-пользователь.
Непогода доставила немало неприятностей жителям как Ростова-на-Дону, так и других муниципальных образований Ростовской области. Так, например, в Новочеркасске из-за дождя затопило микрорайон Донской. Глубина луж — по колено. Местные власти уже взяли этот вопрос на контроль.