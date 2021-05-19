Новосибирск, 22 мая, 2020, 13:19 — ИА Регнум. Депутату Горсовета Новосибирска Николаю Тямину присвоено почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Как отметили в совете депутатов Новосибирска, почетное звание Тямин получил «за заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу».

Николай Тямин является директором Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Новосибирска с 1994 года. В Горсовете Новосибирска возглавляет постоянную комиссию по социальной политике и образованию.