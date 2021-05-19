Рим, , 18:57 — REGNUM На территории Италии начались извержения вулканов Стромболи и Этна, сообщают 19 мая местные СМИ и очевидцы этого явления.

В социальных сетях публикуют фото и видео с огромным столбом дыма над островным вулканом Стромболи недалеко от Сицилии. Его извержение сопровождается мощным выбросом целого ряда вулканических веществ. По западному склону вулкана Стромболи уже изливается лавовый поток.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Тем не менее специалисты отмечают, что частота извержений Стромболи становится беспрецедентной.

Одновременно началось извержение вулкана Этна на восточном побережье Сицилии. В ночь на 19 мая был замечен мощный лавовый фонтан на юго-восточном склоне вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, Стромболи и Этна извергаются регулярно, и эти случаи неизменно привлекают туристов. В частности, предыдущее извержение Этны произошло в феврале текущего года.

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