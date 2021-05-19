Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 18:55 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге количество случаев госпитализации пациентов с ковидом и пневмонией увеличилось на 46,69% по сравнению с показателем аналогичного дня прошлой недели. Регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях возросла на 11,38%.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«Риск заражения COVID-19 повышается, — заявляют в Межведомственном городском координационном совете по противодействию эпидемии. — Единственный надежный способ защититься от заболевания и его тяжелых последствий — это прививка». Также там напоминают об обязательном соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах.

«В случае получения большого количества вирусных частиц при заражении человек, не имеющий иммунитета, подвергается большому риску перенести инфекцию в тяжелой форме», — подчеркивают специалисты.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5543 койки. Из них свободна 721 койка (13%). Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 22%, на ИВЛ находятся 189 пациентов.