Москва, , 18:54 — REGNUM Руководство московского футбольного клуба ЦСКА намерено продлить контракты с Виктором Васиным и Аланом Дзагоевым до конца следующего сезона. Текущие соглашения футболистов с «красно-синими» рассчитаны до 30 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне Алан Дзагоев принял участие в 15 мачтах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. На счету 32-летнего Виктора Васина две голевыми передачи в тринадцати играх.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с московским «Локомотивом» о трансфере 19-летнего российского центрального полузащитника Максима Мухина.