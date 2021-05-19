Москва, , 18:53 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 19 мая разместило три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 48 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 236 с датой погашения 17 мая 2028 года на сумму 24,592 млрд рублей. Объём спроса при этом составил 34,543 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 93,5418% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,00% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 230 с погашением 16 марта 2039 года на 7,819 млрд рублей при спросе в 20,112 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 105,1536% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,31% годовых.

Кроме этого, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии №52 003 с погашением 17 июля 2030 года на 15,568 млрд рублей. Спрос составил 36,238 млрд рублей, средневзвешенная цена — 98,6229% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,69% годовых.