Катманду, , 18:55 — REGNUM В Непале зафиксирован рекордный для страны прирост количества смертей от COVID-19 — впервые с начала пандемии за одни сутки умерло 246 пациентов, сообщает 19 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Также в Непале за минувшие сутки выявлено 8173 случая заражения коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии выявили 489 412 случаев заражения.

Отметим, в Непале вторую неделю подряд ежедневно выявляют более 8000 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

ИА REGNUM напоминает, в связи с эпидемиологической обстановкой власти Непала решили продлить карантин в стране до 27 мая. При этом в минздраве считают, что рост заболеваемости связан с нежеланием жителей соблюдать необходимые санитарные требования.