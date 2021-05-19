Душанбе, , 18:42 — REGNUM Создание международных механизмов, дублирующих функции Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) и действующих в обход СБ ООН, недопустимо. Об этом говорится в опубликованном 19 мая Совместном заявлении глав МИД стран — членов ОДКБ.

Отметив, что целью КБТО является полное исключение возможности использования биологических агентов в качестве оружия, авторы заявления указали на необходимость соблюдения и укрепления конвенции, включая принятие протокола к КБТО. В этом документе должен быть прописан «эффективный механизм проверки соблюдения КБТО».

«Государства — члены ОДКБ считают недопустимым создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

Его авторы выступаю против «попыток использования так называемых «добровольных оценочных посещений» микробиологических объектов двойного назначения в качестве альтернативы верификации в рамках КБТО» и против «создания в Секретариате ООН структурного подразделения для проведения расследований предполагаемого применения биологического оружия».