Токио, , 18:42 — REGNUM Фанаты популярной японской разработчицы Икуми Накамуры приговорили её к «заключению в тюрьме для похотливых». Об этом сообщило издание Kotaku.

Дело в том, что ранее Икуми Накамура в шутку заявила, что хочет поставить у себя дома полноразмерную фигуру Леди Димитреску из Resident Evil Village — разработчица также «позавидовала» главному герою игры, который постоянно сталкивается с этой злодейкой. Тогда подписчики Накамуры заявили, что ей пора в «тюрьму для похотливых».

Напомним, «тюрьма для похотливых» — это интернет-мем, популярный в западных социальных сетях. К пребыванию в ней приговаривают тех, кто публикует различный эротический контент.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра про сражения верхом на огромной птице выйдет на PlayStation и Switch