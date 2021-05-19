Курск, , 18:40 — REGNUM В Курске управляющая компания вернула шесть миллионов рублей на счета трёх многоквартирных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Местные жители пожаловались на нарушение их жилищных прав. В 2019 году собственники жилых помещений трех многоквартирных домов решили изменить способ формирования фонда капитального ремонта — вместо счёта регионального оператора формировать фонда на специальном счете.

Однако проверка показала, что региональный оператор накопленные деньги на специальный счет не перечислил. Прокурор города Курска внёс ему представление. Шесть миллионов рублей перечислены на специальные счета трех многоквартирных домов.