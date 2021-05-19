Лондон, , 18:40 — REGNUM Разведывательный корабль ВМФ России «Юрий Иванов» неотступно преследует группу британских кораблей, возглавляемую авианосцем HMS Queen Elizabeth, сообщает 19 мая издание UK Defence Journal.

Корабль-разведчик ВМФ России появился рядом с британской авианосной ударной группой у берегов Шотландии, где британские корабли и их союзники участвуют в учениях Strike Warrior.

Британские СМИ отмечают, что «Юрий Иванов» — это корабль, оснащенный спецоборудованием для сбора данных о сигнатуре.

По сути, российские военные моряки собирают разведданные о британской АУГ.

Напомним, авианосная ударная группа ВМС Британии во главе с HMS Queen Elizabeth проводит учения Strike Warrior, которые должны стать завершающим тестированием ее работы. После этих учений британская АУГ должна совершить дальний поход в Средиземное море, Индийский океан и Азиатско-Тихоокеанский регион.

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