Амстердам, , 18:36 — REGNUM «Воздушный боевик» Falconeer выйдет на консолях PS4, PS5 и Nintendo Switch. Об этом 19 мая сообщает издание Eurogamer.

Релиз обновлённого издания Falconeer на новых платформах ожидается 5 августа 2021 года. В него войдёт основная игра со всеми вышедшими обновлениями, а также новое дополнение под названием Edge of the World.

Falconeer — это игра, в которой геймеры становятся пилотами огромных птиц, выполняющими различные задания. Она является дебютным проектом нидерландского разработчика Томаса Сала.

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