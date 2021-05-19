Амстердам, 19 мая 2021, 18:36 — REGNUM «Воздушный боевик» Falconeer выйдет на консолях PS4, PS5 и Nintendo Switch. Об этом 19 мая сообщает издание Eurogamer.
Релиз обновлённого издания Falconeer на новых платформах ожидается 5 августа 2021 года. В него войдёт основная игра со всеми вышедшими обновлениями, а также новое дополнение под названием Edge of the World.
Falconeer — это игра, в которой геймеры становятся пилотами огромных птиц, выполняющими различные задания. Она является дебютным проектом нидерландского разработчика Томаса Сала.
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