Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM Один из лидеров сопротивления Донбасса, бывший командир ополченцев в Горловке (ДНР) Игорь Безлер (позывной «Бес»)выиграл в Октябрьском районном суде Петербурга процесс по иску в отношении Фонда Bellingcat, частной компании Bellingcat, Элиота Хиггинса и Питера ван Гюйса о защите чести, достоинства и доброго имени.

Как сообщили в судебной пресс-службе Петербурга, Игорь Безлер просил признать не соответствующими действительности, порочащими его честь и достоинство некоторые сведения в статьях «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и «Птичка полетела к вам». Безлер просил признать ложными 20 пунктов из этих статей, обязать опубликовать опровержение и взыскать 500 000 рублей морального вреда.

Октябрьский районный суд требования удовлетворил, снизив размер морального вреда до 340 000 рублей, из которых 150 000 должен выплатить Фонд Bellingcat, 150 000 — компания Bellingcat, еще 40 000 — Питер ван Гюйс.

Напомним, группа Bellingcat в своих публикациях обвиняла нескольких граждан России, в том числе Безлера, а также граждан Украины из числа ополченцев Донбасса, в причастности к гибели малайзийского самолета, сбитого в июле 2014 года в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины. Российские власти отвергли как бездоказательные все обвинения в отношении граждан РФ и причастности России к этой трагедии.